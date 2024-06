Pumpkin Seeds Benefits: केवळ भोपळाच नाही तर त्याच्या बिया देखील आहेत फायदेशीर, पाहा हे कसे खावे

Hiral Shriram Gawande HT Marathi Jun 24, 2024 01:08 PM IST

How to Use Pumpkin Seeds: अँटिऑक्सिडंट्स, हेल्दी फॅट्स आणि मिनरल्सने समृद्ध भोपळ्याच्या बिया आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. आपल्या आहाराचा त्याचा समावेश कसा करावा याबाबत पाककला तज्ज्ञ नीरा कुमार सांगतात

भोपळ्याच्या बियांचे फायदे ( unsplash )