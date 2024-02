Baby Care Tips: बाळाच्या डोळ्यात काजळ लावता का? होऊ शकतात हे दुष्परिणाम

Side Effects of Applying Kajal to New Borns Eyes: लहान मुलांचे डोळे सुंदर ठेवण्यासाठी काजल लावणे ही जुनी परंपरा आहे. असे मानले जाते की काजळ लावल्याने बाळांना नजर लागत नाही आणि डोळेही निरोगी राहतात. तुम्ही सुद्धा या मिथकांवर विश्वास ठेवता का? डॉक्टरांच्या मते, काजळ लावल्याने मुलांच्या डोळ्यांना गंभीर नुकसान होऊ शकते. बालरोगतज्ञ अर्पित गुप्ता यांनी त्यांच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला असून काजळ लावण्याच्या अशाच काही साइड इफेक्टबद्दल त्यांनी यात सांगितले आहे. डोळ्यात काजळ घातल्याने लहान मुलांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागते ते जाणून घेऊया.