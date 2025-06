पावसाळ्यात डोळ्यांना संसर्ग होण्यापासून सुरक्षित ठेवायचं आहे? अशी घ्या काळजी

Tips To Keep Eyes Safe From Infection: पावसाळा हा सगळीकडे हिरवळीचा, आल्हाददायक आणि नव्या बहराचा असला, तरी हा काळ संसर्गजन्य रोगांचाही असतो. पावसाळा जोर धरत असून अशावेळी डोळ्यांमध्ये लालसरपणा, खाज, एलर्जीमुळे डोळ्यांमधून स्त्राव होणे, डोळे येणे वगैरे समस्या सुरू होतात. पावसाळ्यात आरोग्यासोबतच डोळ्यांची काळजी घेणे महत्त्वाचे ठरते. पिंपरी चिंचवड येथील डॉ. अग्रवाल्स आय हॉस्पिटलच्या सल्लागार, नेत्ररोगतज्ञ डॉ. सोनल इरोले यांनी पावसाळ्यात डोळ्यांना संसर्गापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही गोष्टी स्पष्ट केले.