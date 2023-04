चैत्र नवरात्रीच्या उपवासात खा ही ५ फळं, जाणवणार नाही अशक्तपणा

Best Fruits To Eat While Fasting: नवरात्रीच्या काळात अनेक लोक संपूर्ण ९ दिवस उपवास करतात. या काळात उपवास करणारी व्यक्ती शरीरात ऊर्जा टिकवण्यासाठी फराळाचे पदार्थ आणि अनेक प्रकारची फळे खातात. उपवासाच्या वेळी खाल्लेल्या फळांमुळे शरीर हायड्रेटेड, एनर्जी आणि पोट भरलेले राहते. अशा परिस्थितीत चला जाणून घेऊया नवरात्रीच्या उपवासात कोणती फळे खाणे बेस्ट आहेत, जी तुमचे आरोग्य राखण्याचे काम करतात.