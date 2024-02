Kitchen Tips: पोळी लाटताना लाटण्याला चिकटते? ट्राय करा शेफ पंकजचे हे उपाय

Tips to Prevent Dough From Sticking To Rolling Pin: महिलांना स्वयंपाक करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. जेवण टेस्टी व्हावे यासाठी त्या विविध कुकिंग टिप्स आणि ट्रिक्स शोधत असतात. तसेच स्वयंपाक करताना येणाऱ्या अडचणी कमी व्हाव्या, स्वयंपाक झटपट तयार व्हावे यासाठी सुद्धा बऱ्याच टिप्स पाहिल्या जातात. अशीच एक अडचण म्हणजे पोळी आणि पराठा बनवताना अनेक वेळा दिसून येते. बर्‍याच वेळा स्त्रिया तक्रार करतात की पोळी किंवा पराठा बनवताना लाटण्याला पीठ चिकटल्यामुळे लाटलेली पोळी खराब होते. तुमच्या सोबतही असे कधी घडले असेल तर मास्टर शेफ पंकजच्या या प्रभावी टिप्स फॉलो करा. शेफ पंकजने त्यांच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे आणि पोळी लाटताना पीठ लाटण्याला चिकटू नये यासाठी दोन सोप्या टिप्स शेअर केल्या आहेत. तुम्हीही या टिप्स फॉलो करून तुमच्या समस्येवर मात करून काम सोपे करू शकता.