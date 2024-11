Kitchen Tips: मेथीची भाजी आवडते, पण कडवटपणामुळे खायचं टाळता? भाजीचा कडूपणा दूर करण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स

How to remove bitterness from fenugreek vegetable: हिरव्या भाज्या फक्त थंडीतच खाण्यासाठी फायदेशीर नसतात. तर त्या इतर भाज्यांच्या तुलनेत लवकर तयार होतात. या भाज्यांमध्ये मेथीचा समावेश होतो. मेथीची चव एकदम छान लागते. हे वेगवेगळ्या प्रकारे वापरले जाऊ शकते. तथापि, कधीकधी त्याची चव कडू असते. त्यामुळे काही लोकांना ते खायला आवडत नाही. जर तुम्हीही घरी मेथी आणली असेल आणि तिच्या चवीत कडूपणा असेल तर काही पद्धतींचा अवलंब करून तुम्ही कडूपणा दूर करू शकता. पाहा मेथीचा कडूपणा कसा दूर करायचा-