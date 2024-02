Kitchen Tips: हिरव्या पालेभाज्या धुण्याची ही आहे योग्य पद्धत, अन्यथा शरीरात जातील कीटकनाशके

Right Way To Wash Green Leafy Vegetables: हिरव्या भाज्यांमध्ये भरपूर पोषण असते. त्यामुळे आहारात पालेभाज्यांचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. पालक, मेथी, चाकवत या पालेभाज्या आवडीने खाल्ले जाते. पण ते शिजवण्यापूर्वी खूप तयारी करावी लागते. या पालेभाज्या स्वच्छ करण्यासाठी सर्वाधिक वेळ द्यावा लागतो. या पालेभाज्या घाईत धुवून शिजवल्या तर त्यातील कीटकनाशके शरीरात जाण्याची भीती असते. त्यामुळे ते धुण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या. जेणेकरुन त्यातील सर्व आवश्यक पोषक तत्वे मिळतील शिवाय त्यावर असलेले बॅक्टेरिया आणि कीटकनाशके देखील शरीरात प्रवेश करू शकणार नाहीत.