Kitchen Tips: पावसाळ्यात कॉफी आणि मीठात ओलावा येतो का? फक्त करा हे उपाय, समस्या होईल दूर

Tips to Prevent Coffee and Salt from Moisture: पावसाळ्यात ओलावा वेगाने पसरतो. विशेषत: खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींमध्ये ओलावा असेल तर त्या वस्तूंचे नुकसान होते. अनेकदा कॉफीचे जार, टेबलवर ठेवलेले मिठाचे डबे आणि बिस्किट-स्नॅक्समध्ये ओलावा येतो. यामुळे या गोष्टी लवकर खराब होतात. या वस्तूंना ओलाव्यापासून वाचवण्यासाठी तुम्ही हे उपाय करू शकता. ज्यामुळे आर्द्रतेची समस्या दूर होईल आणि या गोष्टी वाया जाण्यापासून ही बचाव होईल. चला तर मग जाणून घेऊया कॉफी किंवा मीठात ओलावा असेल तर काय करावे. या किचन टिप्स फॉलो करायला विसरू नका.