Kitchen Tips: भेंडी ठेवायची आहे दीर्घकाळ ताजी? साठवताना फॉलो करा या टिप्स, आहेत उपयुक्त

Tips to Keep Lady Finger Fresh for Longer Time: बऱ्याच लोकांची भेंडी ही आवडती भाजी असते. भेंडी बटाटा, कुरकुरीत भेंडी अशा विविध प्रकारे भेंडीची रेसिपी बनवून पराठा आणि भातासोबत खाल्ली जाते. भेंडी ही खायला चवदार भाजी असली तरी जेव्हा त्याच्या शेल्फ लाईफचा विचार केला जातो तेव्हा ती पटकन शिजवून खाण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण भेंडी खूप लवकर खराब होते. भेंडी दोन दिवस फ्रिजमध्ये ठेवल्याने ती चिकट होते आणि बाहेर ठेवल्याने ती कोरडी पडू लागते. अशा वेळी भेंडी ही तुमची आवडती भाजी असेल आणि ती आठवडाभर ताजी ठेवायची असेल तर या काही टिप्स तुम्हाला मदत करू शकतात. या काही सोप्या टिप्स फॉलो करून तुम्ही भेंडी दीर्घकाळ फ्रेश ठेवू शकता.