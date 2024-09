Kitchen Tips: घरात सतत होत आहेत झुरळं? 'या' सोप्या ट्रिक्सने लगेच लावा पळवून

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Sep 01, 2024 11:28 AM IST

Remedies to get rid of cockroaches: घरात जर तुम्ही स्वच्छतेची काळजी घेतली नाही, आणि या झुरळांचा नायनाट केला नाही तर तुम्ही आणि तुमची मुले आजारी पडू शकता.

झुरळ घालवण्यासाठी उपाय ( pexel )