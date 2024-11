Kitchen Tips: तुम्हीही 'या' भाज्या फ्रिजमध्येच ठेवता? आजच बंद करा, अथवा पडेल महागात

which vegetables should not be kept in the fridge: फ्रिजमध्ये खाद्यपदार्थ साठवणे ही आजकाल रोजची सवय बनली आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की, काही भाज्या अशा आहेत ज्या फ्रीजमध्ये ठेवल्यास हानिकारक ठरू शकतात. या भाज्या थंड तापमानात ठेवल्याने त्यातील पोषक घटक नष्ट होतात. आणि त्यांच्या चवीवरही परिणाम होतो. कोणती भाजी फ्रीजच्या बाहेर ठेवणे चांगले आणि का ते जाणून घेऊया.