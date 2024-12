Kidney Health: थंडीत तुम्हीही नकळत करताय 'या' ४ चुका, खराब होऊ शकते किडनी, लगेच करा बंद

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Dec 08, 2024 09:32 AM IST

Tips To Keep Kidney Healthy In Marathi: शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी शरीरातील अंतर्गत अवयव निरोगी ठेवावे लागतात. पण हिवाळ्यात आपण अनेकदा अशा अनेक चुका करतो, ज्यामुळे आपल्या शरीरातील सर्वात महत्वाच्या अवयवांपैकी एक असणारी किडनी खराब होऊ लागते.

How To Maintain Kidney Health ( freepik )