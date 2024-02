Kick Day 2024: हटके पद्धतीने साजरा करा किक डे, आयुष्यातून आजच या गोष्टींना करा किकआउट

Things To Kick out From Life: व्हॅलेंटाईन वीकनंतर आता अँटी व्हॅलेंटाईन वीक साजरा केला जात आहे. स्लॅप डे नंतर आज, १६ फेब्रुवारी रोजी जगभरात किक डे साजरा केला जात आहे. सामान्यत: किक डेच्या संदर्भात लोकांच्या मनात असा विचार असतो की या दिवशी लोक त्यांना आवडत नसलेल्या व्यक्तीला लाथ मारतात किंवा त्या व्यक्तीला त्यांच्या आयुष्यातून काढून टाकतात. मात्र, तसे नाही. किक डे बाबत लोकांची वेगवेगळी मते, दृष्टीकोन आहेत. तुम्ही या दिवशी तुमच्या आयुष्यातून वाईट गोष्टी काढून टाकू शकता. किक डेला आपल्या आयुष्यातून कोणत्या गोष्टी किक आउट करता येतील ते जाणून घ्या.