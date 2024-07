Saree Wearing Tips: जया बच्चन सारखं तुम्ही होऊ नका उप्स मूव्हमेंटच्या शिकार; साडी नेसताना 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात

Things to Keep Mind While Wearing Saree: अनंत-राधिकाच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. या लग्नात आलेल्या स्टार्सचा लूक चांगलाच व्हायरल झाला होता. पण ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन या लग्नानंतर सतत ट्रोल होत आहेत. जया बच्चन लाल आणि काळ्या रंगाची साडी नेसून आणि हेवी दागिन्यांनी सजून या लग्नात पोहोचल्या होत्या. जया बच्चनचा लूक खूप चांगला होता. मात्र, ही साडी नेसून त्या उप्स मूव्हमेंटच्या शिकार झाल्या. जयाजींनी आपल्या साडीचा पदर नीट पिनअप केला नाही. ज्यामुळे तो आपल्या जागेवरून निघून खाली पडला होता. या उप्स मूव्हमेंटमुळे त्यांना सतत ट्रोल केले जात आहे. तुम्हीही साडी नेसत असाल तर येथे सांगितलेल्या काही टिप्स लक्षात ठेवा.