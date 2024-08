Janmashtami 2024: कृष्ण जन्माष्टमीला मुलाला कान्हा लूक देण्यासाठी फॉलो करा या टिप्स!

Tips for Dressing Your Son Like Lord Krishna: देशभरात दरवर्षी भाद्रपद महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या आठव्या दिवशी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी साजरी केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म याच दिवशी झाला होता. जो कृष्ण जन्माष्टमी म्हणून साजरा केला जातो. हिंदू पंचांगनुसार यावर्षी जन्माष्टमी २६ ऑगस्ट, सोमवारी साजरी केली जाईल. या दिवशी अनेक कुटुंबातील लोक आपल्या लहान मुलांना कान्हा आणि राधा सारखं सजवतात. जर तुम्हालाही या जन्माष्टमीला आपल्या मुलाला कान्हाचा लूक द्यायचा असेल पण तुम्ही थोडे कंफ्यूज असाल की कसं तयार करावं तर तर या टिप्स तुम्हाला मदत करू शकतात. या टिप्स फॉलो करून तुम्ही तुमच्या मुलाला कान्हा लुक देऊ शकता.