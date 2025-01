Health Tips: दररोज काहीवेळ उन्हाला बसणे अत्यंत महत्वाचे, जाणून घ्या न बसण्याचे नुकसान

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 19, 2025 04:06 PM IST

Benefits of sitting in the sun: हिवाळ्यात आपल्याला उर्जेची कमतरता असते, अशा परिस्थितीत सूर्यस्नान केल्याने उबदारपणा मिळतो ज्यामुळे आपल्याला ताजेतवाने वाटते. सूर्यप्रकाशाचे अनेक फायदे आहेत ज्यामुळे ते आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे.

Disadvantages of not taking sun exposure ( freepik )