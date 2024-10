Iron Deficiency: तुमच्याही शरीरात लोहाची कमतरता आहे ? 'हे' ५ पदार्थ ठरतील तुमच्यासाठी वरदान

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Oct 09, 2024 11:50 AM IST

what to eat when iron is low: लोह हे देखील एक महत्वाचे खनिज आहे जे आपल्या शरीरातील शक्तीसाठी खूप महत्वाचे आहे. लोह हा शरीरातील हिमोग्लोबिनचा एक भाग आहे.

what to eat when iron is low ( freepik )