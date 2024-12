International Mountain Day: भारतातील ४ प्रसिद्ध पर्वत हिवाळी सुट्टीसाठी आहेत एकदम जबरदस्त, आठवणीत राहील ट्रिप

India's Best Hill Stations for Vacation In Marathi: ११ डिसेंबर हा दिवस जगभरात आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस म्हणून साजरा केला जातो. पर्वतांच्या संवर्धनाबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. पृथ्वीचा सुमारे २२ टक्के भाग पर्वतांनी व्यापलेला आहे. पाणी, अन्न, औषधी, ऊर्जा अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी डोंगरातून मिळतात. शिवाय पर्वतांमध्ये सुट्ट्या घालवायला कोणाला आवडत नाही? उन्हाळा असो किंवा हिवाळा, बहुतेक लोक हिल स्टेशनवर जातात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की दरवर्षी ११ डिसेंबर रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस साजरा केला जातो. आज या खास प्रसंगी, आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील कोणत्या हिल स्टेशनवर तुम्ही तुमची सुट्टी साजरी करू शकता ते सांगणार आहोत.