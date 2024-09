International Literacy Day: सर्वात कमी साक्षरता दर असलेले देश कोणते, भारतात किती लोक शिक्षित?

How many people are educated in India: कोणत्याही देशाची समृद्धी आणि विकास हे तेथील लोक किती सुशिक्षित आहेत यावर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत लोकांना साक्षरतेची जाणीव व्हावी यासाठी दरवर्षी ८ सप्टेंबर रोजी 'आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस' साजरा केला जातो. भारतातही याबाबत अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व शिक्षा अभियान हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. कोणत्याही देशात जितके जास्त लोक शिक्षण घेतात, तितके त्या देशाचे भविष्य आणि वातावरण चांगले असते. साक्षरता हा शब्द साक्षर या शब्दापासून आला आहे. ज्याचा अर्थ शिक्षित असा होतो. आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाचा उद्देश जगभरातील लोकसंख्येला साक्षर बनविण्याच्या प्रयत्नांना प्रेरणा देणे हा आहे.