International Day of Families : का साजरा केला जातो आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

History and Significance of International Day of Families: कुटुंब आपल्याला एकत्र बांधून ठेवते. आपल्या कुटुंबातील सदस्यांकडून मिळणारे प्रेम आपल्याला एक व्यक्ती म्हणून वाढण्यास आणि आपले भावनिक बंध मजबूत करण्यास मदत करते. कुटुंब म्हणजे आपण ज्या घरात वाढतो आणि जेव्हा आपण घरापासून दूर असतो तेव्हा तेथे परत येण्याची ओढ असते. आपले कुटुंबीय आपल्याला शेवटपर्यंत प्रेमाने आणि आपुलकीने वागवतात. ते आपल्याला मोठे होण्यास आणि चांगली व्यक्ती बनण्यास मदत करतात. वैयक्तिक विकास आणि समुदाय आणि सामाजिक एकात्मतेची भावना वाढविण्यात कुटुंबाची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. कुटुंबाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी दरवर्षी १५ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन (international day of families) साजरा केला जातो. आपण हा खास दिवस का साजरा करतो, त्याचा इतिहास आणि महत्त्व जाणून घ्या.