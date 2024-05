International Day of Action for Women's Health: हा दिवस साजरा करण्याचा उद्देश काय? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

International Day of Action for Women's Health History and Significance: स्त्रियांना निरोगी आणि आनंदी जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. तथापि, त्यांना बऱ्याचदा अत्याचार आणि भेदभावाला सामोरे जावे लागते आणि त्यांचे अधिकार हिरावून घेतले जातात. गोपनीयतेचा अधिकार, शिक्षणाचा एक्सेस, लैंगिक आणि पुनरुत्पादक स्वायत्तता त्यांच्या जीवनासाठी महत्त्वपूर्ण आहे आणि कोणत्याही किंमतीवर परवानगी दिली पाहिजे. मात्र, दुर्दैवाने अनेकदा तसे होत नाही. म्हणूनच दरवर्षी २८ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला आरोग्य कृती दिन किंवा महिलांच्या आरोग्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृती दिन साजरा केला जातो. लोकांना आवाज उठवण्याचे आणि स्वतःसाठी उभे राहण्याचे आणि त्यांच्या हक्कांसाठी दावा करण्याचे आवाहन केले जाते. हा महत्त्वाचा दिवस साजरा करताना येथे काही गोष्टी आहेत ज्या आपण नेहमी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.