International Day for Biodiversity: का साजरा केला जातो आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन? पाहा इतिहास, महत्त्व आणि थीम

आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन २०२४ ची थीम

आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन दरवर्षी २२ मे रोजी साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाची यंदाची थीम 'योजनेचा भाग व्हा' (Be Part of the Plan) अशी आहे. ही थीम सरकार, आदिवासी लोक आणि स्थानिक समुदाय, स्वयंसेवी संस्था, कायदेतज्ज्ञ, व्यवसाय आणि व्यक्तींना जैवविविधता योजनेच्या अंमलबजावणीस पाठिंबा देण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न दर्शविण्याचे आवाहन करते.