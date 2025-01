Kidney Stone: मुतखडा झाल्यास प्या कोबीचा रस, शस्त्रक्रियेशिवाय पडेल खडा, जाणून घ्या बनवण्याची पद्धत

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 17, 2025 10:13 AM IST

What to Do If You Have Kidney Stones in Marathi: आजच्या काळात ती एक सामान्य समस्या बनत चालली आहे कारण त्याचे रुग्ण वाढत आहेत. जर मूत्रपिंडात खडा असेल तर वेदना, जळजळ आणि लघवीतून रक्त येणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

Natural Remedies for Kidney Stones ( freepik )