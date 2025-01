Splitting Technique: दात तुटल्यास अजिबात फेकून देऊन नका, डॉक्टरांनी सांगितले महत्वाचे कारण

Can a Broken Tooth Be Reattached in marathi: जर तुमचा दात कोणत्याही कारणाने तुटला तर काय करावे ते आम्ही तुम्हाला सांगतो. जर तुमचा दात रस्ता अपघातात किंवा भांडणात तुटला तर तो फेकून देण्याऐवजी, एका तासाच्या आत डॉक्टरकडे जा आणि तो पुन्हा जोडता येईल आणि तुम्हाला दात काढण्याची गरज पडणार नाही. दात जोडण्यासाठी एक तंत्र आहे, ज्याला स्प्लिंटिंग तंत्र म्हणतात. याद्वारे ते पुन्हा जोडले जाऊ शकते.