Baby Eye Care: प्री-मॅच्युअर बाळांचा अंधत्वापासून बचाव करण्यासाठी काय आहे गरजेचे? जाणून घ्या!

Early Prevention of Blindness: भारतात दरवर्षी सुमारे ५,००० बाळांमध्ये तीव्र स्वरुपाची आरओपी विकसित होण्याचा अंदाज आहे. जन्माच्या ४ आठवड्यांच्या आत लवकर निदान करून या स्थितीवर पूर्णपणे उपचार करता येतो.

Alarming Rate Of Retinopathy Of Prematurity Cases Among Preterm Babies ( freepik )