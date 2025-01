HRT Therapy: एचआरटी थेरपी म्हणजे काय? यामुळे बदलते लिंग

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 29, 2025 11:45 AM IST

What Surgery is Used to Change Gender: लोक शस्त्रक्रियेद्वारे त्यांचे लिंग देखील बदलत आहेत. आज आम्ही तुम्हाला एचआरटी थेरपी म्हणजे काय, ज्याद्वारे लोक त्यांचे लिंग बदलत आहेत हे सांगणार आहोत.

How to Change Gender ( freepik )