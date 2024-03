HPV Awareness Day 2024: ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस म्हणजे काय? का असू शकतो यामुळे कर्करोगाचा धोका?

Why HPV Can Put You at Risk of Cancer: इंटरनॅशनल पॅपिलोमाव्हायरस सोसायटी (IPVS) द्वारे २०१८ मध्ये विकसित केलेला आंतरराष्ट्रीय एचपीव्ही जागरूकता दिवस आता दरवर्षी ४ मार्च रोजी साजरा केला जातो. ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस, त्याच्याशी संबंधित कर्करोग आणि व्हायरसपासून बचाव करण्यासाठी आपल्याकडे साधने आणि एचपीव्हीमुळे होऊ शकणाऱ्या कॅन्सरपासून बचाव करण्याची क्षमता याबद्दल जनजागृती करण्याची ही वार्षिक संधी आहे. बेंगळुरूच्या साक्रा वर्ल्ड हॉस्पिटलमधील ब्रेस्ट ऑन्को सर्जरी अँड बॅरिअॅट्रिक सर्जरी व्हिजिटिंग कन्सल्टंट डॉ. नंदा रजनीश यांनी एचटी लाइफस्टाइलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, "ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस (HPV) हा डीएनए विषाणू बऱ्याचदा कोणतीही लक्षणे दर्शवित नाही आणि दोन वर्षांच्या आत सुमारे ९०% प्रकरणांमध्ये स्वतःच साफ होऊ शकतो. तथापि यामुळे मस्से किंवा प्रीकॅन्सरस जखम तयार होऊ शकतात. ज्यामुळे गर्भाशय ग्रीवा, व्हल्वा, योनी, पुरुषाचे जननेंद्रिय, गुदद्वार, तोंड, टॉन्सिल किंवा घसा यासारख्या भागात विविध कर्करोगाचा धोका वाढतो.