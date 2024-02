Kurti Styling Tips: हिवाळ्यात कुर्त्यातही दिसाल स्टायलिश, फक्त फॉलो करा या टिप्स

How to Style Kurti in Winter: रेग्युलर वापरासाठी कुर्ता हे मुलींचे आवडते पोशाख आहे. कुर्ता सर्वात कंफर्ट वियरमध्ये गणला जातो. पण हिवाळ्यात कुर्ता स्टाइल करणं सगळ्यात अवघड वाटतं. त्यामुळे ते घालायला मुलींना कमी आवडते. डेली वियरमध्येही मुली कुर्त्याकडे दुर्लक्ष करतात. जर तुम्हाला कुर्ता घालायला आवडत असेल पण हिवाळ्यात ते कसे स्टाईल करावे हे माहीत नसेल तर या टिप्स फॉलो करा. तुम्हाला कुर्त्यामध्येही स्टायलिश लुक मिळेल.