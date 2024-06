Hair Care Tips: फ्रिजी हेअर सिल्की आणि शाइनी बनवण्यासाठी अशा प्रकारे लावा दुधाची साय!

Milk Cream Remedy to Get Silky and Shiny Hair: आजकाल महिलांमध्ये स्ट्रेट केसांची फॅशन खूप ट्रेंडी आहे. वेवी हेअर असलेल्या मुलीही पार्लरमध्ये जाऊन केस स्ट्रेट करण्यासाठी विविध प्रकारचे ब्युटी ट्रीटमेंट घेण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. मात्र हे ब्युटी ट्रीटमेंट खर्चिक असून काही काळानंतर केसांचे नुकसान होऊन केस गळणे आणि फ्रिजी हेअरचे कारण बनू लागते. जर तुम्हीही फ्रिजी हेअर आणि कोंडा सारख्या केसांच्या समस्येने त्रस्त असाल तर महागड्या ब्युटी ट्रीटमेंटऐवजी केसांना फ्रेश मिल्क क्रीम लावा. केसांवर दुधाच्या सायचा वापर केल्याने केसांच्या समस्या तर दूर होतातच शिवाय घरी बसून केस स्ट्रेट होऊ शकतात. केसांवर दुधाची साय कशी लावण्याची पद्धत आणि त्याचे फायदे जाणून घ्या.