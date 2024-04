World Voice Day 2024: आपल्या आवाजाचे संरक्षण कसे करावे? जागतिक आवाज दिनानिमित्त जाणून घ्या टिप्स!

How to take care of your voice: जागतिक आवाज दिन दरवर्षी १६ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. इतरांशी संवाद साधण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या सुंदर आवाजाचे संरक्षण कसे करावे आणि आवाजाशी संबंधित समस्या कशा दुरुस्त कराव्यात याविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी जागतिक आवाज दिन साजरा केला जातो. आवाज ही कोणत्याही व्यक्तीची ओळख असते. प्रत्येक माणसाचा आवाज वेगळा असतो. काही लोकांचा आवाज इतका चांगला असतो की ते त्यातूनच आपली ओळख निर्माण करतात. पण काही वेळा चुकीच्या सवयींमुळे आवाजावर विपरीत परिणाम होतो. अनेक लोक आवाजाचा आदरही करत नाहीत आणि मोठ्याने ओरडणे सुरु ठेवतात. याशिवाय धुम्रपान आणि दारू पिणे या सवयीमुळे त्रास होतो. या सवयी केवळ आवाजालाच नाही तर घशाचेही नुकसान करतात. बऱ्याच वेळा हवामान बदलले तरी आवाज बदलल्याचे दिसते. पण दैनंदिन जीवनातही काही टिप्सच्या मदतीने आवाज निरोगी ठेवता येतो.