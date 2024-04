Fruit Cream Recipe: कडक उन्हाळ्यात आवर्जून बनवा फ्रुट क्रीम, नवरात्रीतील उपवासाच्या वेळीही ठरेल आरोग्यदायी!

how to make fruit cream: जर तुम्हाला या कडक उन्हाळ्यात काहीतरी थंड, आरोग्यदायी आणि चवदार खावेसे वाटत असेल तर तुम्ही फ्रूट क्रीम बनवून खाऊ शकता. जाणून घ्या रेसिपी.

how to make fruit cream know summer recipe ( freepik )