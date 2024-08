Neem Oil for Hair: केसांसाठी वरदान आहे कडुलिंबाचे तेल, हेअर प्रॉब्लेम दूर करण्यासाठी असे तयार करून लावा

Hiral Shriram Gawande HT Marathi Aug 28, 2024 08:35 PM IST

How to Make and Apply Neem Oil: आयुर्वेदात केसांचे आरोग्य राखण्यासाठी कडुलिंबाचे तेल वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अशावेळी कडुलिंबाचे तेल केसांना कसे लावावे आणि कसे बनवावे हे जाणून घेऊया.

Neem Oil for Hair - केसांसाठी कडुलिंबाच्या तेलाचे फायदे ( freepik )