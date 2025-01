Do You Know: तुमच्या खिशातील कोणते नाणे कोणत्या शहरात बनलंय कसं ओळखायचं? इथे पाहा सोपी पद्धत

Where is the coin made in marathi: आजपर्यंत, भारतात राहताना तुम्ही अनेक प्रकारे नाणी वापरली असतील. सध्या देशभरात एक रुपया, दोन रुपये, पाच रुपये, दहा रुपये आणि वीस रुपयांची नाणी चलनात आहेत. यापैकी एक, दोन आणि पाच रुपयांची नाणी किती काळापासून चलनात आहेत, कुणास ठाऊक. पण कोणत्याही नाण्याकडे पाहून तुम्ही सांगू शकाल का की ते नाणे भारतातील कोणत्या शहरात बनवले गेले होते? जर नसेल, तर आज आपण तुमच्यासाठी ही समस्या सोपी करणार आहोत. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की, एका छोट्या चिन्हाच्या मदतीने तुम्ही भारतातील कोणत्या शहरात तुमच्या खिशातील नाणे बनवले आहे हे कसे शोधू शकता.