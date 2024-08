Tea-Coffee Addiction: चहा-कॉफीच्या अति सेवनामुळे आरोग्यास पोहोचते हानी, व्यसनापासून मुक्त होण्यास मदत करतील 'या' टिप्स

Tips to Get Rid of Tea and Coffee Addiction: सकाळच्या चांगल्या सुरुवातीपासून दिवसाचा थकवा दूर करण्यापर्यंत अनेक लोक बहुतेक वेळा एक कप चहा किंवा कॉफीवर अवलंबून असतात. अशावेळी जर तुम्ही चहा किंवा कॉफी प्रेमी असाल तर ते पिण्याची एकही संधी तुम्ही सोडणार नाही. पण तुम्हाला माहित आहे का की चहा किंवा कॉफीचे जास्त सेवन केल्याने तुमचे आरोग्य बिघडू शकते आणि तुम्ही आजारी पडू शकता. चिंतेची बाब म्हणजे या सवयीमुळे आरोग्याला होणारे नुकसान बहुतांश चहा-कॉफी पिणाऱ्यांनाही चांगलेच ठाऊक आहे. जास्त चहा प्यायल्याने डोकेदुखी, एकाग्रतेचा अभाव, थकवा, चिडचिडेपणा, चिंता, नैराश्य अशी लक्षणे दिसू शकतात. असे असूनही त्यांना हे व्यसन सोडता येत नाही. जर तुमचीही अशीच परिस्थिती असेल तर चहा-कॉफीच्या व्यसनातून मुक्त होण्यासाठी या टिप्स फॉलो करा.