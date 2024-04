Gudi Padwa 2024: गुढीपाडव्याला पारंपारिक महाराष्ट्रीयन लूक करायचा आहे? अशी नेस नऊवारी!

Traditional Maharashtrian Look: यंदाच्या गुढीपाडव्याला तुम्हाला नऊवारी स्टाईल साडी नेसायची असेल तर आम्ही तुमच्यासाठी काही खास टिप्स घेऊन आलो आहोत.

How To Dress in Maharashtrian Traditional nauvari saree ( Instagram )