पाठदुखीमुळे किचनमध्ये काम करणे होत आहे कठीण? जाणून घ्या उभे राहण्याची योग्य पद्धत, वेदनेपासून मिळेल सुटका

Shrikant Ashok Londhe HT Marathi Published Apr 02, 2025 04:17 PM IST

Right Posture that reduce pain while kitchen activities : स्वयंपाक घरात काम करताना पाठदुखी, स्लीप डिस्क आणि गर्भाशयाच्या ग्रीवेचे दुखणे दिसू लागते, मग जाणून घ्या योगा ट्रेनरने दिलेले ३ आसन, ज्यामुळे दुखण्यापासून आराम मिळेल.

पाठदुखीपासून सुटकारा ( shutterstock )