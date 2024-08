Kitchen Tips: नवीन लोखंडी कढई वापरण्यापूर्वी अशा प्रकारे धुवा, शेफ रणवीर ब्रार यांनी दिल्या टिप्स

Tips to Clean Season First Time New Iron Kadai or Pan: प्रत्येक स्वयंपाकघरात लोखंडी कढई, पॅन, तव्याचा वापर केला जातो. नॉनस्टिक भांड्यांचे नुकसान टाळायचे असेल तर घरगुती पदार्थ बनवण्यासाठी लोखंडी कढईचा वापर करा. शेफ रणवीर ब्रार यांनी नवीन लोखंडी कढई किंवा पॅन वापरण्यापूर्वी धुण्याची योग्य पद्धत सांगितली आहे. जेणेकरून तुमचे अन्न कढईला चिकटणार नाही किंवा त्याला लोहाची चव आणि वास येणार नाही.