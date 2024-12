Health Tips: सकाळी रिकाम्या किती पाणी प्यावे? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या पाणी पिण्याची योग्य पद्धत

How Much Water To Drink In The Morning In Marathi: शरीराला निरोगी आणि सक्रिय ठेवण्यासाठी पाणी खूप महत्वाचे आहे. 'पाणी हेच जीवन' ही म्हण तुम्ही सर्वांनी लहानपणापासून ऐकली असेल. दररोज पुरेसे पाणी न पिल्याने तुम्ही अनेक आजारांना बळी पडू शकता. मानवी शरीरात सुमारे ७० टक्के पाणी असते. जर तुम्ही नियमित पुरेशा प्रमाणात पाणी प्यायले नाही तर त्यामुळे शरीराचे कार्य बिघडते. कमी पाणी प्यायल्याने मायग्रेन, किडनी स्टोन, क्षयरोग आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.