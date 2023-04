Walk Benefits: एका दिवसात किती चालले पाहिजे? जाणून घ्या योग्य मार्ग आणि फायदे

How much walking per day: आपण सगळेच ऐकतो की चालणे हे आपल्या आरोग्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. एकाच ठिकाणी जास्त वेळ बसून राहणे चांगले नाही. चालणे हा एक असा मार्ग आहे ज्यामध्ये शरीरातील रक्ताभिसरण जलद होते आणि दुसरे म्हणजे ते आपल्या हृदयाचे आणि फुफ्फुसांचे कार्य सुधारते. याशिवाय चालण्याचे अनेक फायदे आहेत. पण, जास्तीत जास्त फायदे मिळविण्यासाठी दररोज किती चालणे आरोग्यासाठी चांगले आहे? हा प्रश्न अनेकांना पडतो. दिवसाला अमुक अमुक स्टेप्स चालायला हव्यात असं म्हंटल जाते. पण नक्की किती चाललं पाहिजे आणि त्याचे काय फायदे आहेत ते जाणून घ्या.