Almond Benefits: एका दिवसात किती बदाम खावेत? जाणून घ्या तज्ञांकडून!

How many almonds to eat in day: सुक्या मेवा शरीरासाठी किती फायदेशीर असतो हे सगळ्यांचं माहित आहे. यामधला कॉमन सुका मेवा म्हणजे बदाम. बदाम हे अनेक रेसिपीमधेही वापरले जातात. बदाम हा अतिशय आरोग्यदायी आणि पौष्टिक ड्राय फ्रुट आहे. बदामामध्ये व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम, रिबोफ्लेविन, तांबे, लोह, पोटॅशियम, जस्त, बी जीवनसत्त्वे, नियासिन, थायामिन, फोलेट इ. असे पदार्थ असतात. आयुर्वेदिक डॉक्टर दिक्षा भावसार सावलिया यांनी तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर बदाम खाण्याचे फायदे सांगितले आहे. याशिवाय तिने बदाम खाण्याची योग्य पद्धत याविषयीही एक महत्त्वाची पोस्ट शेअर केली आहे. चला जाणून घेऊया एका दिवसात किती बदाम खाण्यासाठी आरोग्यदायी आहेत.