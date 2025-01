Do You Know: खाण्याचा एकमेव पदार्थ जो कधीच खराब होत नाही, हजारो वर्षांपर्यंत राहतो ताजातवाना

How long does honey last In Marathi: मधमाश्यांद्वारे प्राप्त केलेले मध आरोग्याच्या अनेक गुणधर्मांनी भरलेले आहे. दररोज एक चमचा मध घेतल्याने मधुमेहाचा कर्करोग आणि हृदयरोग संबंधित सर्व रोग होण्याची शक्यता कमी होते. मध एक नैसर्गिक अन्न आहे, म्हणून लोकांच्या आयुष्याबद्दल किंवा कालबाह्य होण्याबद्दल बरेच प्रश्न आहेत. आयुर्वेदानुसार मध एक असा पदार्थ आहे जो कित्येक वर्षांनंतरही अजिबात खराब होत नाही. चाल तर मग जाणून घेऊया याबाबत...