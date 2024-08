Safety Tips: शॉपिंग मॉल किंवा दुकानात कॅमेरा तर लपवलेला नाही ना? 'या' सोप्या पद्धतीने लावा शोध

Tips to identify camera in the changing room: अलीकडच्या काळात पुरुष असो किंवा महिला कपडे खरेदी करण्यासाठी मॉल्समध्ये जाणे पसंत करतात. तसेच, येथे तुम्ही कपडे खरेदी करण्यापूर्वी ते फिटिंगमध्ये योग्य आहेत का? आपल्याला व्यवस्थित बसतात का? याची खात्री करून घेण्यासाठी मॉल्समधील ट्रायल रुम्स वापरतात. कपडे खरेदी करतानाच फिटिंग चांगल्या प्रकारे तपासून घेतल्याने नंतर अडचण येत नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा ठिकाणी अनेक भयानक प्रकार घडलेले ऐकायला मिळतअसतात. अनेक ठिकाणी चेंजिंग रूममध्ये कॅमेरे आढळल्याचे दिसून आले आहे. कधी-कधी चेंजिंग रूममध्ये कपडे बदलताना आपल्या मनात अनेक विचार घोळत असतात. आपल्याला कुणी पाहत तर नाही ना? किंवा लपून कुणी काहीतरी रेकॉर्ड तर करत नाही ना? तुमच्या याच सर्व शंकांचे निरसन आज आम्ही करणार आहोत. तुम्ही वापरत असलेल्या ट्रायल रूममध्ये कॅमेरा आहे की नाही? हे ओळखण्याच्या काही टिप्स आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.