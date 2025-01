Health Tips: 'या' लोकांनी अजिबात खाऊ नये तूप, आरोग्यावर होतात गंभीर परिणाम

What are the side effects of eating too much ghee: डाळ-भाज्यांमध्ये देशी तुपाचा फोडणीचा वापर केल्याने जेवणाची चव तर वाढतेच, शिवाय त्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदेही मिळतात. तुपामध्ये असलेले ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिड आणि व्हिटॅमिन ए सारखे अनेक पोषक घटक आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जातात. याशिवाय, तुपामध्ये असलेले ब्युटीरिक अ‍ॅसिड शरीराला रोगप्रतिकारक टी-पेशी तयार करण्यास मदत करते. आरोग्यासाठी इतके फायदेशीर असूनही, तुम्हाला माहिती आहे का की, काही लोकांनी तूप खाणे टाळावे. त्याचे जास्त सेवन केल्याने त्यांना फायदा होण्याऐवजी नुकसान होऊ लागते. चला जाणून घेऊया की कोणत्या लोकांनी जास्त प्रमाणात तूप खाणे टाळावे.