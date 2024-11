Health Tips: नखांवरून समजते तुमचे आरोग्य, 'ही' लक्षणे असू शकतात गंभीर आजारांचे संकेत

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 03, 2024 10:00 AM IST

what diseases can be understood from nails: नखांवर दिसणारे छोटे बदल तुमच्या आरोग्याच्या स्थितीमुळे असू शकतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

what diseases can be understood from nails ( freepik )