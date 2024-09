Health Tips: 'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नये वांग्याची भाजी, आरोग्यावर होतील वाईट परिणाम

Which people should not eat eggplant: भारतीय खानपानात अशा काही भाज्या असतात ज्या दररोज बनवल्या तरी लोकांनां कंटाळा येत नाही. अशीच एक भाजी म्हणजे वांग्याची भाजी होय. वांगी सर्वात जास्त खाल्या जाणाऱ्या भाज्यांपैकी एक आहे. दररोज वांग्याचे विविध प्रकार आपल्या स्वयंपाकघरात बनत असतात. बहुतांश लोक वांग्याचे सेवन करतात. वांग्याची भाजी, वांग्याचे काप आणि वांग्याचे भरीत हे प्रकार लोकांना सर्वाधिक आवडतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की, काही लोकांसाठी वांगी खूप हानिकारक देखील असू शकतात. या लेखाद्वारे आपण जाणून घेणार आहोत की वांगी कुणी खाऊ नयेत.