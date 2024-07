Health Tips: तुम्हीही अनेक महिने वापरताय एकच टूथब्रश? तोंडाचे आरोग्य जपायचे असेल तर ही बातमी एकदा वाचाच

When to change your toothbrush: एखादी व्यक्ती तेव्हा सुंदर दिसते तेव्हा तिचे शरीर स्वच्छ आणि निरोगी असते. यामध्ये आपल्याला शरीराच्या प्रत्येक भागाची काळजीपूर्वक स्वछता करणे आवश्यक आहे. असे केल्याने आपले आरोग्य उत्तम राहते. आपल्यामध्ये ऊर्जा आणि उत्साह निर्माण होतो. आणि आपण समाजात उठून दिसतो. शरीराची स्वच्छता करताना महत्वाची बाब म्हणजे आपल्या तोंडाचे आरोग्य होय.तोंडाची स्वच्छता राखण्यासाठी आपले दात ब्रश करणे आवश्यक आहे. पण कधी कधी टूथब्रशमुळे दात खराब होण्याची शक्यता असते. बहुतांश लोक ठराविक वेळेनंतर टूथब्रश बदलण्यास विसरतात. अशात एकच ब्रश अनेक महिने सतत वापरतात. एकच टूथब्रश सलग अनेक महिने वापरल्याने केवळ दातच नाही तर हिरड्या आणि तोंडही खराब होते.