Health Tips: टॉयलेट सीटवर बसण्याची योग्य पद्धत कोणती? फॉलो न केल्यास आरोग्यावर होतील गंभीर परिणाम

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Oct 04, 2024 12:03 PM IST

correct way to sit on toilet: काही लोकांना भारतीय शौचालय आरामदायक वाटते तर काहींना वेस्टर्न पॉट अधिक चांगले वाटते. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे टॉयलेट पॉट वापरत असाल तरी तुम्ही काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.

How to sit on western toilet ( freepik )