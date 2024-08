Benefits of Lemon: लिंबाच्या फोडींवर मीठ टाकून रात्री उशीजवळ ठेवा! फायदे पाहून व्हाल चकित

Benefits of keeping a lemon near the bed: लिंबू हा प्रत्येकाच्या घरात सहजासहजी आढळणारे फळ आहे. लिंबाचा वापर भोजनाचा आस्वाद वाढवण्यासाठी केला जातो. तसेच नैसर्गिकरित्या सौंदर्य खुलवण्यासाठीही लिंबू फारच उपयुक्त आहे. लिंबाचे अनेक औषधीय फायदे आहेत. लिंबाच्या रसात अनेक पोषकतत्वे आणि जीवनसत्त्वे असतात. लिंबू हे फायबर, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, फॉलिक ॲसिड आणि बीटा-कॅरोटीनचा उत्तम स्रोत आहे. लिंबू क्लिनिंग एक्सपर्टसुद्धा आहे. तो फ्रीजमधून दुर्गंधी शोषून घेतो. नखे मजबूत करून कोपर आणि टाचांना मऊ आणि स्वच्छ बनवतो. लिंबाचे फायदे सांगावे तितके कमी आहेत. रात्री झोपताना लिंबूच्या फोडींवर मीठ टाकून उशीजवळ ठेवल्याने तुम्हाला अनेक फायदे मिळू शकतात. काही तज्ज्ञांनीदेखील याबाबत माहिती दिली आहे.