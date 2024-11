Health Tips: आरोग्याला फायदाच नव्हे नुकसानही पोहोचवते तुरीची डाळ, 'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नये

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 22, 2024 02:41 PM IST

who should not eat tur dal marathi: तुरीच्या डाळीच्या गरम गुणधर्माव्यतिरिक्त, त्यात पोटॅशियम, कार्बोहायड्रेट, सोडियम, फायबर, मॅग्नेशियम, लोह आणि कॅल्शियम यांसारखे पोषक घटक देखील असतात. याशिवाय, प्रथिनांचा समृद्ध स्त्रोत असल्याने, ही डाळ अनेक लोकांचे आरोग्य सुधारण्याऐवजी खराब करू शकते.

Disadvantages of tur dal Marathi ( freepik )