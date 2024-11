Health Tips: 'या' लोकांनी चुकूनही पिऊ नये लिंबूपाणी आणि मध, आरोग्यासाठी ठरेल घातक

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 30, 2024 09:40 AM IST

should you drink lemon water and honey together or not:लिंबाच्या पाण्यासोबत मध चुकीच्या पद्धतीने सेवन केल्यास ते तुमचे नुकसान करू शकते.आयुर्वेदात मधाच्या सेवनाशी संबंधित काही नियम सांगण्यात आले आहेत.

side effects of drinking lemon water and honey marathi ( freepik )